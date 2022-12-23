10個港人6個頸痛　使用不適當枕頭會對頸枕有不良影響

頸部疼痛是一種全球常見的肌肉骨骼疾病，而本港每10人便有大約6人曾有頸痛問題。除了受傷、肩頸勞損或姿勢不良外，使用不適合的枕頭會使頸部和肩部的承托不足，對頸椎產生不良影響，導致頸痛。有本地大專院校聯同海外大學合作研究不同枕頭設計對頸部疼痛的影響，結果供市民在選購枕頭時作參考。

面對頸部疼痛，不少人或許會選擇服用止痛藥、按摩或伸展運動去紓緩痛楚，但這些方法都是治標不治本，選擇一個適合的枕頭才能真正減輕頸部疼痛的長遠方法。明愛專上學院健康科學院健康科學院助理教授彭俊耀領導的團隊，早前與香港理工大學及悉尼大學於學術期刊《臨床生物力學》發表文章，分析及歸納枕頭設計對頸部疼痛的影響。

是項研究分析及評論現有與枕頭設計及頸部疼痛相關的文獻，並歸納出枕頭設計對頸部疼痛、起床時的疼痛感、頸部活動能力、使用者的睡眠質素、脊椎排列和對枕頭滿意度的影響。研究涉及不同種類，包括圓柱形枕頭、水枕、俗稱「麵包枕」的規則形狀枕頭、波浪形枕、U形枕頭；以及不同物料的枕頭，包括彈簧枕頭、羽絨枕頭，及可分為聚酯纖維、記憶棉或乳膠枕的橡膠枕頭。研究結果指出，使用枕頭比不使用枕頭更能減少起床時的疼痛和頸部殘疾，同時提高睡眠質素的滿意度，而枕頭物料、形狀、高度都有所影響。