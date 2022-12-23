消息指入境處及海關人員下周三重返口岸當值　作通關前準備

港府抗疫三年，中港兩地隔絕，期間屢傳通關亦不斷落空，近日中港通關又再盛傳，並指會在農曆新年前，最近消息更指入境處及海關有近千人將於下周三(28日)重返口岸當值作預備。不過目前深圳疫情嚴重，未必有足夠人手開關，若兩地通關有好消息，最快會由明日(24日)返港的行政長官李家超宣布。

據了解，疫情持續多年期間，部分出入境口岸管制站暫停開放，負責管理旅客出入境事務的大部分入境處及海關人員，因封關而被調派至其他不同部門，從事應對疫情包括在隔離設施工作。而近日盛傳的中港即將通關後，日子雖然仍未確實，但為免通關驟至措手不及，故入境處及海關開始做好準備，將相關人員調回各個原出入境口岸崗位當值，包括現正在隔離設施工作的人員，以便熟習工作流程。

另外，近日亦有指西九高鐵站下月將重開，以準備恢復內地與香港的列車往來。東網記者今日(23日)到西九高鐵站了解情況，只見站外仍然是張貼着車站關閉的通告，戶外亦正進行維修保養工程。大部分出入口仍然是關閉，僅有部分出入口供站內人數不多的工作人員出入，有保安員駐守。期間有市民手持行李箱前往車站查詢，站內保安員僅向他們表示車站並未開放。保安員向記者表示，未有收到通關的準備，並稱現時站內只有小量員工工作。運輸及物流局副局長廖振新上周曾表示，局方就高鐵等跨境交通「不斷都做緊準備」，一待通關時可以盡快作出安排。