茶果嶺村民被迫2025年前遷離　關注組冀政府與村民會面溝通

自2019年施政報告提出發展茶果嶺村後，茶果嶺村面臨清拆危機，村民被要求在2025年之前遷離。茶果嶺居民關注組表示，自宣布發展以來政府只曾於去年5月10日進行了1次「茶果嶺村寮屋區重建項目」簡介會，其後該會多次要求各負責部門就清拆安置問題與茶果嶺村民會面，但政府一直以不同藉口拒絕溝通。關注組期望當局立即就安置問題與村民會見溝通，詳細交代清拆進程及安置安排，以及充分諮詢和考慮村民意見。此外，關注組亦希望迫遷者可得到免經濟審查安置房委會公屋，以及當局保育茶果嶺村歷史文化。

關注組又指，不少村民多年居於茶果嶺村，清拆不單使他們失去家園，更中斷多年來建立的鄰里關係和社區支援網絡，現行安置政策下會令家庭背景各異的鄰里各散東西。組織強烈要求政府預留接收公屋充足的單位，免經濟審資格安置空置讓受影響的村民，並反對現行以房協專用安置屋邨收取乙類公屋租金的做法，務求社區發展的過程中對村民帶來的影響減至最低。關注組又指，茶果嶺村歷史悠久，村內有師父誕、天后誕、搶花炮和舞麒麟等的傳統文化活動。茶果嶺過往另曾盛產花崗岩及瓷泥，相關的建築及歷史文化亦十分珍貴，關注組冀確保有關文化不會因清拆而消失。

另外，關注茶果嶺兒童安置權小組表示，在去年12月3日茶果嶺村宣布人口凍結，得知未滿18歲的居民便不能獲得安置的資格，然而他們是在香港出世的居民，寮屋進行人口凍結前入住的居民呶通過入息資產審查，均享有安置的權利，但對未成年的小孩卻剝奪他們應有的安置權。小組認為情況會造成更多的家庭及青少年問題，嚴重影響青少年的身心靈健康發展，做法構成年齡歧視，也對弱勢社群落井下石，故小組期望當局為受寮屋清拆影響雙非兒童提供適切安置。