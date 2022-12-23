平安夜至聖誕節管制人流　西九及蘭桂坊一帶多條道路封閉

平安夜和聖誕節是溫馨歡樂的節日，但出外慶祝亦要留意交通安排。港島總區交通部執行及管制組署理警司何淦貽指，警方將會在明天(24日)至本月25日在中區蘭桂坊的一帶位置實行人流管制安排。他補充，特別的交通管制會分2個階段，在第1個階段時，蘭桂坊一帶部分道路將實施封閉道路安排，包括介乎雲咸街和威靈頓街的德己立街、蘭桂坊榮華里、和安里、介乎雲咸街和德己立街的威靈頓街、安蘭街，時間將於明天(24日)下午2時至本月25日凌晨5時封閉。

警方又表示，警方會視乎當時實際的人流，有機會擴大封路範圍，換言之會實施第2個階段的封路措施，而封路位置包括介乎德己立街和閣麟街的士丹利街、介乎己連拿利和皇后大道中的雲咸街、介乎皇后大道中和威靈頓街的德己立街、介乎德己立街和閣麟街的威靈頓街、介乎威靈頓街和士丹利街的閣麟街、擺花街、介乎畢打街和砵典乍街的皇后大道中。此外，警方亦指，在第1個階段安排實施後，沿雲咸街北行的車輛，將不能左轉入德己立街，亦不能左轉入威靈頓街，又不能右轉入安蘭街，只能往皇后大道中的方向行駛。而在第2個階段的安排實施後，沿雲咸街東行的車輛只能前往雪廠街及下亞厘畢道的方向行駛；而皇后大道中西行方向的車輛亦需要右轉往畢打街方向行駛。

警方又稱，為了配合特別交通安排，中區多條街道的電單車泊位，包括安蘭街路旁的電單車泊位、士丹利街路旁的電單車泊位，以及雲咸街路旁的電單車泊位，在明天(24日)下午1時至本月25日凌晨5時暫停使用，泊在該處的車輛會被票控及拖走。

西九龍方面，西九龍總區交通部署理高級警司劉達輝表示，今年封路的範圍比往年縮小。他指在明天(24日)晚上7時，在西九龍文化區，會將一段博物館道封閉。另有廣東道、海防道、彌敦道、梳士巴利道會因應人流及交通情況實施封路措施。而在第2個階段，於晚上7時30分，天星碼頭及九龍公園徑都會完全封閉，所有巴士在嘉連威老道會有一個臨時交通站。另外在永安廣場及海泓道，亦有兩個巴士總站接載乘客。警方又指，會視乎當時人流情況，將在文化館柯士甸道西實施第3個階段的封路安排，預計將在晚上10時實施，方便市民前往或離開西九文化區。劉呼籲，封路範圍的安排會隨人流和車流而改變，希望市民盡量使用公共交通工具，因道路的封閉相信會為其他道路帶來壓力。在西九龍區方面，他希望市民盡量利用佐敦道、彌敦道，由北向南進入海濱範圍。最後，他冀市民保持1.5米社交距離和遵守口罩令等防疫措施。