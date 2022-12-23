今起入境澳門免隔離　毋須接種證明　港澳快線明復運

澳門逐步優化及調整疫情防控政策。今日(23日)起所有香港、台灣和外國入境澳門人士不用隔離，亦毋須出示新冠病毒疫苗接種證明，但須持有72小時內核酸檢測報告，其澳門健康碼由原先的「紅碼」改為獲發「黃碼」，連續5天進行快測並將結果上載。經營港澳跨境巴士的港澳快線今日表示，將於明日(24日)起恢復部分往返港澳市區的班次，暫時各有4班車。

當地感染應變協調中心昨日(22日)公布，香港、台灣和外國的入境措施，會維持登機、登船或登車時，須持有合要求的採樣日後72小時內核酸檢測報告的規定。但取消入境後的落地核酸檢測、澳門健康碼為「紅碼」及入境翌日起計第3天接受核酸檢測。有關入境者在過關後，須連續5天進行快速抗原檢測並將結果上載至澳門健康碼。第5天上載無染疫結果後，澳門健康碼轉為「綠碼」。

倘過程中結果為染疫，健康碼轉為「紅碼」並須採取感染者居家隔離措施。有關入境後可在任何時候離開澳門前往香港、台灣和外國，但直至入境翌日起計第9天凌晨零時前，不能經澳門前往中國內地的措施維持不變。