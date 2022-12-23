過去一周增3宗類鼻疽個案　均居於深水埗且有長期病患

奪命類鼻疽肆虐本港，尤其以深水埗區更為嚴重。衞生署衞生防護中心今日(23日)表示，過去一周(17日至23日)新增3宗感染類鼻疽確診個案，患者均為男性，有多種長期病患，且居於深水埗，年齡分別為62歲、80歲及82歲，現時情況皆為穩定。本港今年累計共錄得46宗類鼻疽個案，包括30宗自8月起錄得居於深水埗區的個案。

首宗個案涉及一名62歲男子，患有多種長期病患，包括糖尿病和冠心病，並因末期腎功能衰竭正接受洗腎治療。他於9月2日開始發燒和咳嗽，翌日前往明愛醫院急症室求診，並須留院治療。他其後情況穩定並出院，於本月5日因持續發燒再度入院，同月10日出院。上周四(15日)病人再次因發燒和腹痛前往明愛醫院急症室求醫，病人現時仍然留院，情況穩定。他的腹膜透析樣本經化驗驗出類鼻疽伯克氏。

第2宗個案涉及一名80歲男子，患有多種長期病患，包括空腹血糖異常及高血壓。他於10月15日開始胸痛，上月15日前往明愛醫院急症室求診，臨床診斷為肺炎。其後，他因胸痛惡化並發燒，於本月9日再度前往明愛醫院急症室求醫，病人情況一直穩定，已在上周五(16日)出院。他的痰液樣本經化驗證實染伯克氏菌。

第3宗個案涉及一名82歲男子，患有多種長期病患，包括糖尿病和陣發性心房顫動。他於上月10日開始氣促，本月5日因持續咳嗽向普通科門診求醫。同月8日，他因氣促惡化前往明愛醫院急症室求診，同日入院。病人情況一直穩定，已在上周五出院。他的痰液樣本經化驗證實確診類鼻疽。