嶺大研迷你空氣淨化機　贈1000部予劏房戶助改善空氣質素

劏房環境惡劣空氣不流通令空氣質素變差。嶺南大學團隊「嶺大創業行動」早前成功研發空氣淨化機，有效改善劏房空氣質素之餘，更具備體積細小、輕巧方便移動及低耗電量的設計，亦可過濾新冠肺炎，切合劏房需要。「嶺大創業行動」今日(23日)舉行啟動儀式，邀請了100名居民即場組裝空氣淨化機，並計劃在明年1月前送出1,000部空氣淨化機予深水埗區的劏房家庭。

「嶺大創業行動」聯同深水埗民政事務署及深水埗居民聯會組織義工隊送出多部空氣淨化機。嶺大創業行動總監高永賢又表示，袖珍空氣淨化機的長、闊、高均少於20厘米，重量僅529克，其外殼為纖維木板，生產成本更低於100港元，其體積小、價錢平，且運輸方便，除適用於本港的劏房外，相信亦適合其他發展中國家居民使用，現正與菲律賓多間大學研究以更低廉價格協助發展中國家的人民改善生活環境。

深水埗民政事務專員黃昕然表示，此項目由深水埗民政事務署投放約20萬港元，連同更換一張濾網、可使用24個月的價格計算，每戶每月平均僅花費約10多港元，非常值得。高永賢則指出，送出1000部淨化機屬先導計劃，目標在明年底可籌募2000萬港元，生產20萬部淨化機，以派發全港劏房戶每戶兩部淨化機。