工業意外今年奪26命　高處墮下佔14　工權會促通過職安罰則修訂

工業意外一宗都嫌多！過去本港接二連三發生大型罕見意外，包括Mirror演唱會墮屏事件等。工業傷亡權益會今日(23日)回顧本年度職業傷亡大事，截至本周二(20日)，勞工處一共錄得26宗致命工業意外，較去年多1宗，建造業佔最多有17宗。工會坦言，職業死亡整體趨勢在過去數年起伏相若，代表死亡事故一如以往頻繁，情況令人憂心，惟職安罰則修訂仍在立法會遭受多番阻撓，形容「不能再等」，促請盡快通過。

工權會表示，「高處墮下」依然是每年的死亡事故重災區，今年跟進的14宗高處墮下或離地意外中，建造業工業意外佔了10宗，較多從樓層孔洞、搭棚架時墮下等；而工人遭到倒塌物壓斃意外亦錄有9宗，涉及天秤、閘門、鋼筋籠等。而隨着氣候轉變，本港天氣越來越熱，過去已發生4宗懷疑中暑致死個案，死者多為戶外工作工人。工業傷亡權益會幹事余嘉浩表示，雖然中暑屬工傷，不過實際情況下不論僱主僱員，均沒有相關認知，導致呈報個案甚少，加上因中暑致死個案，亦難於獲得醫學證明，故死者家屬得不到應有賠償。

余坦言，Mirror演唱會墮屏事故後，政府雷厲風行，包括成立工作小組、高調界定僱傭關係、警察重案組介入跟進是次意外等，實屬罕見，期望政府將來能以一貫方式處理其他類型的職業意外。談到職安修例將不涵蓋海事工業意外，且最高罰則亦相差大截，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，由於海上意外過往較難監管，同意應一視同仁，在通過職安罰則修訂後，重新檢視現時海事工業意外的有關罰則。