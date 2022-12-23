示威違禁聚令判緩刑　工黨社民連7人申上訴終院

工黨及社民連前年勞動節在金鐘遊行，要求政府設立失業援助金等，期間李卓人、梁國雄及黃浩銘等共8人被票控違反禁聚令，經審訊後被判罪成，判監14日但緩刑18個月，成為首宗因示威違禁聚令要須開審的案件。8人不服定罪及刑期並提出上訴，今年10月被高院原訟庭法官黃崇厚駁回。其中7人不服裁決，並指案件涉及廣泛及重大法律爭議，再向黃官申請往終審法院上訴的許可證明書。黃官今（23日）開庭聽取陳詞後，決定押後作書面裁決，並表示將於一個月內頒發判詞。

本案原有8名上訴人包括郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄，他們被控於2020年5月1日，在金鐘夏慤道海富中心外參與受禁群組聚集。不過吳文遠是次並沒有申請往終院上訴的許可證明書。7人當中的曾健成，及因涉煽動罪被判監、剛於上月出獄的網台主持「傑斯」尹耀昇都有到庭聽審。曾於庭外指，禁聚令已成為政府「王牌」，限制所有人的集會，即使大部分措施已解封，禁聚令仍然「牢牢箝實」，不想他人作政治聚集。他認為禁聚令根本與疫情扯不上關係，只是政治判決。曾認為應放寬禁聚令，並向政府稱：「過得初一過唔到十五，唔好再避啦！」

上訴方向法庭提出多個問題，認為屬鉅大法律爭議，應由終審法院釐清。當中包括在《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》 下，如何演繹禁止群眾聚集及有關群眾聚集的定義；以及和平集會是否可構成條例所指的合理辯解等。另外就有關如何界定聚集時何謂4人一組及保持1.5米距離等，上訴方認為並非單純事實裁斷，終院應釐清當中的法律定義。

案件編號：CACV 187/2021