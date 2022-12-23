稱看鹹片後慾火焚身　巴士司機認非禮女友女兒囚34個月

4旬巴士司機聲稱看完色情影片後，對繼父繼女不倫題材上癮，「慾火焚身」下2度非禮女友未滿16歲的女兒，又向對方展露陽具，更以女友電話發訊要求女友女兒示愛和「滿足他的要求」。女童受驚後向朋友求助，及向老師及社工道出事件並報警。該司機今天（23日）於區域法院承認非禮等罪。法官陳廣池指被告與女童母親的情侶關係，給予他機會接觸及侵犯女童。而被告曾結婚且有子女，要解決性慾問題，大可有其他方法，毋須找女童作為洩慾對象，直斥因其一己之私慾，卻使女童受長遠創傷，法庭須判以阻嚇刑罰，並彰顯女童的所受的傷害及悲哀，最後判被告入獄34個月。

代號「ABCD」的47歲被告，今承認2項非禮及1項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪。辯方求情指被告初犯，於內地出生及接受教育，指案情並非同類中最差，而被告在事主拒絕時，亦沒有堅持繼續其行為。法官則留意到事主母親、即被告女友所撰寫的求情信，指被告不應該做出對不起其女兒的行為之餘，接着卻指「幸好他亦無對我做出非常嚴重嘅侵犯行為」。法官指女童母與被告是情侶及曾同居，推論2人應有親密及性行為，明言對此大惑不解，質疑女童母是否忽略了女童的福祉，或是否寫錯。

案情指事主X的父母已離婚，其母A則自2017年起與被告成為情侶。被告由2018年起，間中會到A及X的住所居住。首次事件發生在2018年8月某日，X當時約12歲，被告進入X房間吻X的嘴，又隔衣撫摸X身體及私處。X事後感驚慌及惡心，亦有把事件告訴朋友。至3年後X約15歲，她在2021年10月24日凌晨收到來自A的電話微信訊息，稱被告為家庭付出很多，要求X滿足被告的要求。惟A對此不知情。被告同日上午又進入X房間，脫褲露出陽具，X感驚慌並以棉被檔住被告，又推開被告及鎖上門。惟被告數小時後又折返進入X房中，更試圖脫下X褲子，被告最後雖離開X房間，卻向X表達愛意。X感害怕下向朋友求助，最後友人連同家人一同到X住所接走X。被告同月被捕，並在警誡會面中承認以A電話發送訊予X，及看完色情影片後，想與X發生性行為，及在X房外表達愛意，希望與X成為情侶等。

法官判刑時亦再引述女童母的求情信，女童母讚揚被告正值及對她們母女照顧有加，又認為被告因壓力大而犯錯，更指母女已原諒被告。法官指這反映女童母親遇人不淑、錯判形勢，卻因戀情而沖昏頭腦，信中一句「母女已原諒」，對女童是何等諷刺，亦是再次傷害。而女童的創傷報告中，則指女童患創傷後遺症，感焦慮、抑鬱及發噩夢，更打擊其社交與人際關係。女童更因事件對母親的信任徹底破滅，認為母冷待其投訴及沒有保護自己，感到被母親屢次背叛及出賣，同時有罪惡感，因而出現自殘行為，至上周仍有同類情況出現，故需要接受心理輔導或精神治療，報告亦建議其母有需要時亦應接受輔導。

案件編號：DCCC 142/2022