調查：86%港人擬明年出遊　半數擬增旅行預算

休閒旅遊預訂平台Klook發布《2023亞太區旅客行為調查》，亞洲近4/5的旅客對於2023年旅行感到焦慮，但大多數亞洲旅客(81%)仍然渴望在明年外遊。

調查顯示，通貨膨脹和旅行成本上升並沒有減低亞洲旅客的外遊傾向。近9成受訪港人(86%)計劃在未來一年內會出發外遊，其中1/3更渴望至少去2至4次旅行。儘管7成的港人擔心全球經濟衰退的影響，但近9成人(84%)都渴望旅行，更有約1/3的港人已經預訂了2023年的旅行。

調查結果指，近9成港人(86%)計劃在2023年至少去一次海外旅行，近4成(33%)的旅行者更渴望至少去2至4次旅行。他們傾向短途行程，渴望的旅行日數是3至5天(50%)，其次為6至9天(46%)及10天或以上(15%)。旅遊預算不減反增，半數港人(50%)計劃增加旅行開支，亦有4成人的旅行預算保持不變，只有少於2成人計劃減少旅行支出。港人更甚傾向報復式消費，當中每2名港人便有1名打算增加外遊預算，成為全亞洲最高消費意欲的地區之一。除了旅行成本上升外，對疫情的擔憂仍然存在，近4成人(39%)擔心在旅遊期間感染新冠肺炎。

另據Klook內部數據，撤銷黃碼後首星期Klook平台上的海外活動預訂量較去年同期激增28倍。平台上海外活動相關資訊的流量亦躍升20倍，而內地及澳門相關活動及內容的瀏覽量亦按星期增加了113%。整體有關海外活動預訂額亦有上升趨勢，人均預訂額較去年同期增長近4成。

Klook香港區總經理岑皓祺表示，經歷兩年的疫情，人們比任何時候都更加珍惜旅遊體驗。儘管旅行的習慣在過去幾年產生了變化，公司看到旅客的高度適應力和對旅行的熱切渴望。他指出，2023年是旅遊復甦之年(travelsilience)，由travel(旅遊)與resilience(韌性)兩個字組合而成，展示旅客儘管面對種種困難仍然熱切渴望外遊以創造嶄新的難忘體驗。