政府未透露接觸企業詳情　搶人才或難填補流失量

政府今日公布搶人才搶企業措施。被問到引進目標企業名單，以及用什麼標準制定，當局回應指名單不方便在這個階段公佈，準則是一籃子因素綜合考慮，包括符合香港發展方向；視乎企業投資額和業務計畫，看看企業有什麼承諾；對就業市場和GDP的貢獻。對於搶企業數量，當局指近兩個月接觸約有幾十間，但同樣不方面透露行業，但有龍頭、前沿的公司。

而人才服務窗口實體辦公室明年初申請撥款，政務司司長陳國基表示明年初將向立法會財務委員會申請撥款，實際款項在計算當中，人員組成包括公務員和招聘外面人，包括專長headhunting（獵頭）的人，擅長宣傳的人，而辦公室的作用是讓想申請來香港的人士對香港認識加深。

被問到回流數字，當局指過去2年香港流失14萬勞動人口，多少人回流沒有數字，認為有人走自然有人返，每年吸引3.5萬，3年都超過10萬；加上大學畢業生每年約5萬，彌補14萬流失是足夠的，他認為有信心達標。

另外，被問到政治因素會否影響企業來港意願，當局則表示在一國兩制底下，香港有獨有的角色，香港仍是企業進入內地市場的起始點，法律體制也不同，因此相信對很多企業來說仍然十分吸引。

至於有關門檻仍與新加坡有差距，是否擔心人才湧入新加坡而非香港，陳國基表示「唔贊成同邊啲地方比較」，指香港在2021年時，社會上比較緊張、沒有如此多吸引人才計畫，但每年仍有超過3萬人申請來港工作。陳指新加坡有新加坡優勢的地方，而香港優勢在於背靠祖國，因此相信香港有很大的吸引力。陳續指香港出入境政策「扭鬆」，出入境時限延長，又容許人才帶家人來港，買樓7年後又可以退印花稅，陳認為以上種種是希望他們留在香港，但強調香港最重要吸引的點在於經濟發展。

勞工及福利局局長孫玉菡補充指，「高才通計劃」門檻遠遠廣闊過新加坡，指計畫包攬世頭一百間大學、沒有工資和工作要求，因此是「既廣且闊」。對於吸引力而言，孫玉菡指在宣布新搶人才計劃後，收到很多個人層面查詢，認為很多人在「翹首以待」；而優才計劃上，孫指政府2021年收到5千個申請，但今年截自到11月已經有一萬三千個，尤其在7月初行政長官宣布要搶人才後，申請人數立刻飆升，孫表示人才會「用腳投票」；孫又稱目前很多創科企業在北美、歐洲的發展進入調整期，香港及時推出搶人才計畫，能給予他們機會考慮來港。