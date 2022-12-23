於教室非禮襲擊14歲女學員　結他導師囚5個月

結他導師被指在10天內，先後於觀塘及黃大仙的教室裏，讚一名14歲女學生「靚」，繼而摸她的手、臉及臀部，期間更曾提出要教女生練「蜜桃臀」，揚言「你練吓臀部，啲人先會鍾意你」。他早前經審訊後被裁定3項普通襲擊及1項非禮罪成，今天（23日）在九龍城裁判法院被判入獄5個月。裁判官崔美霞批評被告沒有反省和悔意，案件違反誠信，案情十分嚴重。辯方隨即申請保釋候上訴，裁判官認為辯方沒有上訴基礎，但考慮到刑期長短，故批准他以2萬港元保釋外出，期間他不得離港，每周需到警署報到2次。

39歲被告陳華龍，在內地出生，1993年來港定居。他現時不再當結他導師，轉任地盤工。辯方今日進一步求情指，本案的襲擊情節輕微，冀法庭以罰款處理普通襲擊罪的刑罰。而非禮罪方面，辯方亦力陳犯案時間較短，與其他同類案件中不算最嚴重。裁判官判刑時則指，被告不止一次利用課堂獨處時犯案，令女生極為驚慌，造成情緒困擾，案中沒減刑因素，判3項襲擊罪各判1個月監禁，非禮罪則判入獄5個月，全部刑期同期執行，總刑期5個月。

被告原被控5罪，控罪指他於2021年8月4日，在觀塘觀塘道毅力工業中心2樓一單位襲擊女童X；另於同年8月13日，在同一地點非禮X，及向X作出猥褻行為。他另被控於同月5日及11日，2次在黃大仙宏景花園商場地下一舖位襲擊X。經審訊後，除了1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪不成立外，其餘4罪均罪成。

案件編號：KCCC 1788/2022