疫情升溫不斷　料六分一人口確診新冠　數天內疫情迎來高峰

澳門自跟隨內地放寬防疫措施後，疫情不斷升溫。當地社會文化司司長歐陽瑜今日(23日)表示，政府估計澳門目前有六分一人口確診新冠，衛生局醫療人員至今也有約四分一人中招，比例較全澳門的感染人口為高。不過近日個案增長放緩，無井噴式爆發，屬預料之中，相信數字將於數天內達高峰；而當局預留予確診者的病床使用率未到4成的警戒線，故認為目前醫療系統未爆煲。

歐陽瑜解釋，現時單日新增的個案中，數字最高升幅沒有1倍，無倍增確診患者，加上近日染疫人數增長放緩，相信未來數日疫情會迎來高峰，惟坦言難以公布實際感染人數。至於當局鬆綁自香港入境的防疫限制，她指出目前的香港入境人士中，揪出的確診個案少於5%，料不會增加澳門的風險。另外，她表示暫不再向全民派發抗疫包，由於現時確診人士就到頂峰，屆時當局會集中醫護人員照顧新冠重症患者。

至於新增確診的患者方面，當地新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨(22日)新增32名確診患者入住衛生局的隔離治療設施；另多1名新冠確診患者離世，為84歲、有基礎疾病的女性，該名女死者已接種一劑新冠疫苗。