執法部門反黑工行動拘9人　包括5名假難民

香港入境處本周一至周四(19日至22日)一連4天在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」及連同警方的「冠軍行動」。行動中共拘捕8名懷疑非法勞工及1名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了13個目標地點，包括停車場、按摩店、餐廳及貨倉，共拘捕4名懷疑非法勞工，當中１名女子持有「行街紙」。同時，該名女子涉嫌行使及管有偽造身份證。此外，於「冠軍行動」中，執法人員於灣仔區及西區搜查了24個目標地點，包括裝修中單位、住宅大廈及餐廳，共拘捕4名懷疑非法勞工及1名涉嫌聘用非法勞工的僱主。當中3男1女均持「行街紙」。據悉，5名持「行街紙」士均是「假難民」，分別來自越南、印度及印尼。

入境處發言人說，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，違者一經定罪，最高可處罰款50萬港元和監禁10年。