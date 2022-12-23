政Whats噏：政黨去信IT委員會　要求跟進Google資訊錯誤一事

就錯誤播放國歌及Google搜尋器錯誤顯示國歌結果一事，議員容海恩上月29日已去信立法會資訊科技廣播事務委員會，要求委員會跟進相關事宜，惟至今仍然冇回音。新民黨6名立法會議員尋日(22日)再去信資訊科技及廣播事務委員會主席何君堯，要求跟進事件。

信件提到，雖然多名官員就此公開發聲，但Google方面杳如黃鶴，至今仍未作出切實回應解決問題，情況無法接受。該黨認為，事件涉及國家尊嚴及重大公眾利益，Google有必要通過立法會向公眾解釋。就此，要求資訊科技及廣播事務委員會連同工商及創新科技事務委員會及保安事務委員會召開聯席特別會議，並邀請Google派高層代表出席，向議員及大眾解釋處理及移除不實及不法訊息嘅政策，回應議員提問。

議員葉劉淑儀又提到，假如3個事務委員會聯席特別會議發出邀請後，對方仍然拒絕出席、不作回應、不理會或敷衍了事，認為立法會應該考慮使用《立法會（權力及特權）條例》(第382章)內嘅法定權力，傳召Google高層到立法會接受查詢，以及提出相關證據。

至於何君堯亦喺社交網站指已去信Google位於銅鑼灣嘅辦公室，促請Google嚴肅處理，採取適當措施，盡快糾正有關錯誤資訊等。又稱「谷歌有錯就立刻去改，不然就谷爆啦」！