港人聖誕出走旅客少　商戶生意挫半慘按樓　狠斥開關太遲失旺季

通關海外後市民紛紛外遊，雖然正值聖誕旺季，本港市面上卻冷冷清清。有餐廳坦言今年生意比去年更差，沒有遊客加上本地客外遊多，故營業額按年大跌50%，又批評政府通關海外來太遲，「為咗頂住間舖，我仲要按咗層樓，真係好慘！」認為現時才放寬海外旅客來港，惟大部分旅客卻已編排好聖誕行程，故本地商戶與聖誕新年旺季失之交臂。有市民亦表示今年買聖誕禮物較手緊，相較疫情前花費少一半，身邊亦較多朋友外遊，故感覺街上遊人不多，聖誕節日氣氛欠奉。

東網記者今日(23日)到尖沙咀一帶視察，發現街上人流未見以往聖誕旺季般墟冚，許多地舖都已關門大吉，甚至於門外張貼「要錢唔要貨」等清貨標語。步入商場後人流更少，只有廖廖數人經過，場面相當冷清。茶餐廳負責人陳先生坦言，今年聖誕節檔期生意較去年大幅下跌50%，形容「一唔通關就出事」，認為該舖位置大多靠遊客生意，但近幾年新冠肺炎疫情下未有通關，即便近日對外通關亦已太遲，大多旅客本身已有預期目的地，加上本地客大多外出旅行，或晚市消費模式已轉變，導致生意每況愈下。

另一餐廳負責人葉女士亦大吐苦水，直言今年聖誕市道難與疫情前相比，「因為通關，香港人走咗出去玩，所以本地客少咗，自由行又少咗，我哋生意額都差啲」，近年更要「按樓救店」，狠批政府通關太遲「應該一早(通關)啦！其實打針打到差唔多就通關啦，唔使我淒涼到又要按樓」。

零售業店舖負責人蘇先生同樣希望盡快通關，認為與海外通關後聖誕旺季市面人流減少，「其實真係靜咗，你見成條街都無人」，他透露相比疫情前，今年生意額大跌70%。市民陳小姐則表示身邊已有10多個同學及朋友出外旅遊，自己亦希望盡快與內地通關，回內地探訪親友；另一市民柯先生則稱今年購買飾物作聖誕禮物予女朋友，花約6,000港元，但承認聖誕氣氛較靜「因為身邊朋友都出咗去旅行，通常都去日本」。