政Whats噏：將軍澳醫院缺婦產設施　方國珊斥當局走數

香港生育率雖持續下降，但唔等於婦產科需求不再殷切，尤其是人口增長率較高嘅新市鎮。西貢區議員方國珊指，將軍澳醫院雖為區內居民提供醫療服務，但孕婦則要跨區往其他醫院分娩。其實多年前將軍澳醫院擴建，醫管局曾承諾將具有婦產設施及初生嬰兒病房，但後來以擔心醫護人手，以及西貢、將軍澳區分娩孕婦數量不足為由擱置計劃。

到底西貢、將軍澳嘅育齡婦女有幾多呢？方國珊引用政府統計處2021年人口普查結果，西貢、將軍澳區嘅人口增長率名列全港第4，而處於15至49歲生育年齡嘅婦女則逾13萬。由於將軍澳醫院僅提供產前檢查及產後護理等專科門診服務，住院產科及新生嬰兒深切治療服務則集中由觀塘聯合醫院提供，以致多年以來，區內嘅孕婦需跨區至聯合醫院，或私家醫院進行分娩。

本來，西貢、將軍澳嘅孕婦毋須舟車勞頓，跨區分娩，因為政府2008年向立法會申請撥款擴建將軍澳醫院時，曾指主座大樓4S已預留做婦產科及初生嬰兒深切治療病房用途。後來喺2014年發表嘅《九龍東聯網臨床服務計劃》中，醫管局話會研究於啟德醫院新急症室投入服務前，將婦產及新生嬰兒部遷往將軍澳醫院。不過當日嘅承諾，後來並無兌現。

醫管局去年聲稱，約3成將軍澳產婦使用九龍東醫院聯網分娩服務。但方國珊指將軍澳近年有多個大型屋苑相繼落成，加上《施政報告》謀劃將軍澳137區發展5萬個住宅單位，連同早前落實4幅綠化地以及安達臣大上托嘅公營房屋發展，預料區內將有更多年輕家庭遷入，產房需求勢必進一步增加。然而行動不便嘅孕婦，跨區分娩既會增加風險，亦會令到現時已不勝負荷嘅聯合醫院婦產科更添壓力。方國珊認為，醫務衞生局及醫管局應信守承諾，增撥資源於將軍澳醫院設立產房及新生嬰兒深切治療部，為將軍澳媽媽提供產檢、分娩、產後母嬰護理一條龍服務。