康文署下月起6區辦免費魔術表演　市民留港過節亦可解悶

除着各國開放入境，港府亦取消抵港人士「黃碼」安排，刺激港人在聖誕節及農曆新年外遊意欲。不過，即使市民選擇留港度歲亦未必會感到沉悶。康樂及文化事務署下月起將於本港6個地區舉行免費魔術表演《奇想幻象》，由本地魔術師郝赫演出數碼魔術與心靈魔術，風格截然不同，讓市民從視覺和心理兩方面感受魔術的奇妙之處。

數碼魔術是魔術師透過運用影片、動畫和螢幕，開拓有別於傳統魔術的嶄新表演編排；心靈魔術則由魔術師利用心理學和統計資料等相關知識，鼓勵觀眾思考和作出決定，從而準確預言觀眾的選擇。本地魔術師郝赫擁有超過20年的舞台演出及教學經驗，創作超過200項原創魔術；他同時是位心靈魔術師，擅長心靈術，並致力向大眾講解魔術的教學價值。

《奇想幻象》是由康文署「寓樂頻道」的「101入門教室」關於魔術的網上節目，拓展至社區舉行的表演。除了4場粵語場次，亦特別安排2場英語場次，促進社區共融。首場表演於明年1月8日下午4時在秀茂坪社區會堂舉行，市民可於本月28日起登記索取首場表演免費門票。其餘5場分別於離島區、深水埗區、南區、沙田區和元朗區舉行，有關詳情可瀏覽康文署網頁，或致電2591 1340查詢。