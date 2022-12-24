東方日報A1：聖誕假湧外遊　機場排長龍　商場吹冷風

聖誕新年長假期來臨，香港卻一副外熱內冷的景象！悶港3年的港人報復式赴海外旅行，機場連日來人頭湧湧大排長龍，每日有超過兩萬人次離境，但香港的本地市道失救，相形見絀，直擊尖沙咀、銅鑼灣等鬧市，由於旅客不來港，港人又蜂擁外出，名店小店均吹冷風。有食肆業者坦言，今年生意比去年更差，估計聖誕新年檔期的營業額將按年大跌50%，業界批評本港復常步伐太慢，放寬海外人士抵港的通關措施又做得太遲，「為咗頂住間舖，我仲要按咗層樓，真係好慘！」

今日（24日）是周末兼平安夜，隨後將迎來一連3日公眾假期，機場出境人次統計數字顯示，20日起，港人離境數字連續3日突破2.6萬人次，22日更高達2.8萬人次，粗略計算過去7日離境港人已近20萬人次。昨日（23日）香港國際機場繼續人頭湧湧，多間航空公司登機櫃位一早已大排長龍，地勤人員「做唔停手」，現場目測，機場大堂有逾千人等候辦理登機。

外遊市民陳小姐會趁聖誕假期到越南4日3夜，她表示，受疫情影響，自2019年至今近3年沒有外出旅遊，「已經唔記得旅行嘅感覺」。另一名外遊市民馮小姐亦難掩踏上旅程的興奮，稱可以外遊感覺極之興奮，她與好友一同到南韓旅遊10多天，主要去首爾及釜山，今次外遊使費及機票預計花約兩萬多元，她計劃大手掃貨、盡情購物。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦則表示，臨近聖誕連假，近兩至3日是旅遊高峰期，雖然旅遊業復甦需時，但認為目前仍是向好，業界有信心在2023年有更多國際航班往來香港。

休閒旅遊預訂平台Klook昨日公布《2023亞太區旅客行為調查》，亦預見港人外遊熱潮勢蔓延至明年，有86%受訪港人計劃明年出發外遊，其中三分之一更渴望至少去兩至4次旅行；而旅遊預算亦不減反增，有50%港人計劃增加旅行開支，傾向報復式消費，香港旅客更被評為全亞洲最高消費意欲人士之一。

機場外遊市民逼爆的旺象，香港鬧市卻是各行各業苦迎「聖誕淡季」。一向是旅客及本港高消費族流連的尖沙咀，疫情下許多地舖關門大吉，部分則於門外張貼「要錢唔要貨」等清貨標語。昨日下午商場人流稀疏，完全沒有節日將至的消費浪潮，場面冷清得很。

茶餐廳負責人陳先生坦言，今年聖誕節檔期生意較去年大幅下跌50%，認為該舖位置大多靠遊客生意，但近幾年疫情下遊客清零，即便近日對外通關亦已太遲，大多旅客本身已有預期目的地，加上本地客外出旅行，晚市消費模式又有所轉變，生意每況愈下。

另一餐廳負責人葉女士亦大吐苦水，直言今年聖誕市道難與疫情前相比，「因為通關香港人走咗出去玩，所以本地客少咗，自由行又少咗，我哋生意額都差啲」，近年更要「按樓救店」，狠批政府通關太遲「應該一早（通關）啦！其實打針打到差唔多就通關啦，唔使我淒涼到又要按樓」。

香港酒店業主聯會經理陳媛妍表示，今年聖誕期間的預訂情況較去年遜色，幾乎沒有酒店爆滿，一般只有70%至80%滿，主要受到取消檢疫酒店後，酒店服務對象集中港人，但港人外遊或到其他食肆或有多種類型消閒活動，而不需預訂房間開派對，相信稍後的訂房情況會維持。

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