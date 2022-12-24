要求關愛隊申請團體聲明不違《國安法》　麥美娟：嚴格監管

新一份施政報告提到關愛共融等措施，將會在全港18區成立「關愛隊」，其中荃灣和南區首階段遴選現正接受報名。民政及青年事務局局長麥美娟今日(24日)向傳媒表示，當局對關愛隊有高要求及嚴格監管，要求申請團體簽署聲明，並承諾成員無從事可能導致或構成任何違反《港區國安法》。

麥美娟表示，申請團體需在過往5年間，區內舉辦或參與舉辦不少於15項地區服務或活動，當中必須包括兩類支持或配合政府政策，相關成員亦不能有刑事定罪紀錄等坊間關心開放予政黨申請，會否造成拉票、索取選民資料等情況，麥認為，每隊關愛隊皆要提交符合該區區情的服務計劃，難憑單一服務套用全部社區，若有人申請資助僅用作派福袋，難以得到評審小組支持，重申初衷不是令某些團體更易獲選，抑或為某些團體做事。

局方指每小隊於兩年資助協議期的總資助額大約為80至120萬元，同時鼓勵團體透過贊助、捐贈或團體內部資源提供關愛服務。麥美娟指出，由於牽涉公帑運用，政府財赤嚴重下更要量入為出，若所有服務皆由政府出資，難以凝聚社區資源，亦無法達到共同富裕的理念。政府計劃關愛隊由不同地區團體組成，每小隊人數為8至12人，包括隊長和副隊長各一名，但可根據個別活動所需人手，動員小隊以外人士，有需要可邀請他人協助，令不符合申請資格的人士仍可參與的其他崗位。

當局進一步擴大「青年委員自薦計劃」，目標「翻兩番」，將現時60多個委員會增至不少於180個，並開放18區的不同政府諮詢及法定組織供有志服務社會青年自薦參與。麥解釋，過去坊間誤解，一定要某些人或組織推薦才能加入自薦計劃，現任委員會成員都曾「過五關斬六將」，經面試和撰寫報告等程序，而非靠推薦等人事關係，有關說法對他們不公平。青年可以有不同意見和想法，政府有責任做好引導工作，培養正確價值觀、思維、國家觀念及民族認同感，而非將青年政府的「啦啦隊」。她又重申，《藍圖》是面向香港每一位青少年，而不僅限於某一種「標籤」的青年，例如曾參與2019年示威活動的年輕人。