慢性疾病共同治理計劃　資助市民一半費用　首年僅20萬人受惠

政府近日公布《基層醫療健康藍圖》，料於明年第2至3季推出，當中提及慢性疾病共同治理計劃。有衞生防疫官員今早(24日)在電台節目表示，計劃將資助市民一半治理費用，資助費用水平參照現時門診公私營協作計劃，不過訂立確實金額方面則有待與醫生和病人組織等溝通，期望首年有20萬人受惠。計劃也設立特別藥物名冊，可大規模、策略性地採購非專利及少數專利藥物，減輕病人藥費負擔。

至於市民參與計劃方面，須選擇在基層醫療名冊內的醫生，才可獲資助。該名衞生防疫官員說，目前有2千多名醫生參加計劃，形容只是起點，日後市民透過名冊參加基層醫療項目，包括用醫療券、打針或癌症篩查等，只可由名冊內的醫生負責，相信是讓醫生加入名冊的誘因；當局亦會在基層醫療健康辦事處進行人才培訓。另外，他不建議市民轉換名冊內家庭醫生，因家庭醫生好像家庭成員，熟知病人過去病歷和敏感史，可管理病人健康，更與病人建立互信關係，故不應隨便轉換。

他續指，《基層醫療健康藍圖》的對象不僅是基層市民，而是全港市民。本港人口老化，2039年的長者人口將超過250萬，推算屆時有300萬人，即三分一人口患慢性病，當中近半更屬隱性，因此要及早發現和治理。藍圖推出初期，先針對高血壓和糖尿病患者，通過篩查及早發現隱性病人，提早管理疾病，以免出現併發症。