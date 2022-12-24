6成寄養家長年過六十需退出服務　逾300兒童苦候寄養家庭

本港不少兒童因家庭問題而未能得到照顧，但寄養家庭供不應求。香港基督教服務處總主任江嘉慧今日撰寫《香港家書》表示，社會上仍有300多名輪候寄養服務的兒童沒有足夠的家庭可以照顧他們。而服務處內部的問卷調查發現，有20%的寄養家長表示將會在3年內退出服務，主因是身體狀況下滑、要照顧自己家人、甚至照顧孫子。超過60%的家長年紀都超過60歲，表示有心無力要退出服務，令其擔心服務的持續性。她期望社會可給予寄養家長更多的支持及認同，服務處亦會加強宣傳，以阻止家庭的流失。

江嘉慧稱，香港地小人多，土地問題日益嚴重，以往有寄養家庭有嫁娶便感到開心，因為意味着他們會有多一個床位或者房間可以照顧小朋友，但現在卻不一樣，因為小夫妻未能置業，大多需要與父母暫時同住，令到正與他們同住的小朋友也要離開。此外，本港出生率不斷下降，很多家庭都選擇不生小孩，更遑論會想到照顧別人的子女；即使決定有下一代，很多時雙職父母倚賴菲傭照顧子女，以上均是影響市民加入寄養服務的重要社會因素。

她續指，40%寄養兒童有特別照顧或者學習需要，很多寄養家庭的教育程度未必能夠應付他們學業或訓練上的要求，故渴望政府提升兒童生活津貼，讓其可去補習或接受其他相關訓練，例如感統治療、遊戲治療等。雖然政府有不同的服務給予特殊需要的兒童，惟輪候時間漫長，由評估至可接受治療至少需要等年半至兩年時間，因此需要積極地尋找外間的資源讓兒童及早識別、及早治療。她又渴望社會可以給予「寄養姨姨叔叔」更多支援以及認同，減少歧視的目光。