冬日購物節開鑼　美食節加碼擺檔至下周二　鮑魚等年貨極快沽清

香港向來有購物天堂及美食天堂之美譽，每逢展覽商品更是琳瑯滿目，令人目不暇給。第20屆香港冬季購物節、第22屆香港家居潮流博覽及數碼生活及車品博覽2022，今日(24日)至27日，假香港會議展覽中心1號及3號館舉行，大會表示是次場內將設逾1,000個參展攤位，而第20屆香港冬日美食節，更由今日起一連四日舉辦，是日適逢聖誕假期的第一日，吸引大批市民一家大細入場「血拼」。

東網記者今早到場觀察，購物節和美食節人流雖未至人山人海，但仍有一定捧場客，未知是否市民要趕住辦年貨，美食節人流明顯較其他展場多，其中以限額鮑魚最搶手，極快沽清，惟有別於戶外展覽，今日展會仍未開放試食，令美食節失色不少。酒業參展商羅小姐表示，現時多了市民外遊，令本地旅客減少，擔心影響銷情，預計生意較以往減少約10%。她認為戶外開放飲食當然好，惟室內仍禁飲食下影響美食展的吸引力，始終買前試酒的過程很重要。另一位負責人麥先生亦指，防疫措施對酒業影響頗大。

入場購物的陳女士則透露今年預算比去年多，「始終日日都要食」，買了約300港元的明目魚，除了美食，她亦會到相鄰展館選購家電產品，雖然家電隨時可用10年，但仍會「睇啱先買」，其同行友人則買了約400港元貨品。花費約500港元購物的入場市民陳先生則表示「仍未夠喉，會繼續買嘢」，見到合適就買會，他又指估計上午人流較少，感覺通道順暢。

「美食節」首三日的開放時間為上午10時正至晚上8時正，而最後一日則在上午10時正至晚上7時正開放。冬季購物節、家居潮流博覽及數碼生活及車品博覽，則今日至下周一(26日)的上午10時正至晚上8時正開放，下周二(27日)的開放時間則改為上午10時正至晚上7時，年滿65歲長者和3歲或以下的小童可免費入場。