平安夜港鐵通宵行駛　九巴加強服務　西九及蘭桂坊一帶道路封閉

今日(24日)就係萬眾期待的平安夜，不少市民相約三五知己，一同外出倒數，喜迎聖誕佳節。為方便市民外出歡度佳節，有特別的交通安排記得留意。港鐵所有本地鐵路綫(機場快綫及迪士尼綫除外)，以及輕鐵7條路線(505, 507, 610, 614P, 615P, 706, 751) 將於今日通宵行駛。港島綫、荃灣綫、觀塘綫及東鐵綫，將於晚上8時起加強服務，而港鐵巴士506、K51及K54則會延長服務時間。而九巴今日會加強共41條巴士路線服務，包括調整服務時間及加密班次。

另外，在今明(25日)兩天，警方將實施特別交通管制及人流管制。特別交通管制會分2個階段，在第1個階段時，今午2時至明日凌晨5時在蘭桂坊一帶部分道路將實施封閉道路安排，包括介乎雲咸街和威靈頓街的德己立街、蘭桂坊榮華里、和安里、介乎雲咸街和德己立街的威靈頓街、安蘭街。沿雲咸街北行的車輛，將不能左轉入德己立街，亦不能左轉入威靈頓街，又不能右轉入安蘭街，只能往皇后大道中的方向行駛。

警方會視乎當時實際的人流，有機會擴大封路範圍，實施第2個階段的封路措施。封路位置包括介乎德己立街和閣麟街的士丹利街、介乎己連拿利和皇后大道中的雲咸街、介乎皇后大道中和威靈頓街的德己立街、介乎德己立街和閣麟街的威靈頓街、介乎威靈頓街和士丹利街的閣麟街、擺花街、介乎畢打街和砵典乍街的皇后大道中。而在第2個階段的安排實施後，沿雲咸街東行的車輛只能前往雪廠街及下亞厘畢道的方向行駛；而皇后大道中西行方向的車輛亦需要右轉往畢打街方向行駛。

西九龍方面，今晚7時，在西九龍文化區，會將一段博物館道封閉。另有廣東道、海防道、彌敦道、梳士巴利道會因應人流及交通情況實施封路措施。而在第2個階段，於今晚7時半，天星碼頭及九龍公園徑都會完全封閉，所有巴士在加連威老道會有1個臨時交通站。另外在永安廣場及海泓道，亦有2個巴士總站接載乘客。警方會視乎當時人流情況，將在文化館柯士甸道西實施第3個階段的封路安排，預計將在晚上10時實施，方便市民前往或離開西九文化區。封路範圍的安排會隨人流和車流而改變，希望市民盡量使用公共交通工具，因道路的封閉相信會為其他道路帶來壓力。在西九龍區方面，市民可盡量利用佐敦道、彌敦道，由北向南進入海濱範圍。