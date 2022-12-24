警方聯同政府飛行服務隊　西區反爆竊巡邏籲市民加強防盜

聖誕節長假期即將展開，不少市民外出旅遊。有鑑於長假期為爆竊案高峰期，而港島近日亦有零星爆竊案件發生，西區警區軍裝巡邏小隊、西區警民關係組聯同港島總區的野外巡邏隊、防止罪案辦公室、水警南分區、警察機動部隊以及政府飛行服務隊人員，今日(23日)展開名為「鷹騰」的聯合反爆竊行動。

人員於西區進行反爆竊巡邏，並截查可疑人士。政府飛行服務隊則於上址上空進行巡邏。港島總區的防止罪案辦公室及西區警民關係組則於大廈屋苑派發反爆竊單張，提醒市民須時刻提高警覺、加強住宅保安防盜意識、鎖好門窗並慎防盜賊。

警方將繼續與社區維持緊密溝通，加強警民合作，並採取情報主導的策略性部署，配合高姿態巡邏，不定時與其他部門展開聯合行動，防止及打擊爆竊案件，保障市民的生命財產。

警方亦鼓勵市民加強家居防盜措施，例如安裝防盗警鐘及設有即時通報功能的閉路電視系統等，偵察非法進入屋宇的擅進者，以便及早發現進行爆竊的匪徒。 如非必要，儘量避免將貴重財物或大量金錢擺放於單位內。

如任何市民遇到可疑人，應立即向警方尋求協助。