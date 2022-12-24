聖誕節前防疫終鬆綁　情侶平安夜料使三千　蘭桂坊酒吧訂座爆滿

「平安夜，聖善夜」，今日(24日)平安夜將在防疫措施逐步放寬下度過，而逢年節慶都是紅男綠女打卡熱點的中環蘭桂坊及西九龍一帶，則會有封路措施。至下午時分，中環市面人流不多，有早到蘭桂坊的情侶透露今晚會消費約3,000港元，而酒吧業則表示受惠於防疫鬆綁，平安夜訂座爆滿，而明日(25日)聖誕節訂座率逾70%，預計今年聖誕檔期生意額升10%，不過仍冀望能進一步取消每枱6人上限等措施。

東網記者下午約1時35分到蘭桂坊視察，可見有警員到場為稍後封路作準備，並在下午3時左右將「行人專用區」鐵板插在近蘭桂坊的路上，標誌着蘭桂坊正式實施人流管制。現場所見街道牌則掛上聖誕裝飾，不少店舖都有相關布置，整個蘭桂坊相當有節日氣氛，不過暫時人流不多，相信要入夜後才會出現人潮。

來自內地的旅客趙小姐表示，由於不太清楚本港消費物價水平，估計今晚平安夜會消費約500至1,000港元，主要為光顧餐廳。有提早到蘭桂坊的情侶受訪期間2人表現甜蜜，其中黃小姐透露由於沒有計劃外遊，故她與身旁的男友陳先生今晚預計消費約3,000港元。

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，受惠於政府在聖誕節前夕放寬措施，業界今日平安夜的訂座已爆滿，而聖誕節當天的訂座率亦逾70%。他指出，前日(22日)措施放寬後，酒吧的入場程序簡化成功吸引更多市民來消費，不少客人反映能玩得盡興，亦減少酒吧老闆及員工與客人在入場時發生衝突的機會，業界更毋須擔心遺漏檢查客人的檢測證明而被罰停業，加上連日公眾假期及節日氣氛帶動下，預料業界於聖誕檔期的生意額增加10%，不過仍希望政府能進一步放寬防疫政策，包括取消每枱6人的人數上限。