政Whats噏：博愛迴旋處新支線竣工　田北辰被指爭功？

民生無小事，每個政黨或者地區組織都會喺社區深耕细作，之不過，如果有時比人搶咗「功勞」，可能都略有微言喇。講緊嘅就係博愛交匯處西行線新設往屯門嘅專線，近日終於竣工。其中新界西北議員田北辰指自己由去年初起，已向運輸署提出建議，又提到自己曾向政府高層講過，希望可以喺聖誕之前開通，作為聖誕禮物。同一時間，元朗區議會主席沈豪傑就話發現有唔少政黨都爭相領功，又叫議員們唔使成日強調自己「成功爭取」啲咩喎，究竟佢係咪意有所指呢？

工程竣工後，田北辰率先喺Facebook貼文，指自己跟進咗該項目接近2年，亦承諾過市民，喺聖誕之前就有得用，依家終於兌現。而佢都有後續跟進，指未來運輸署將會喺相關路口設置紅綠燈，電腦程式模擬嘅數據都顯示，可以改善博愛迴旋處交通秩序。同時亦上傳咗去年同運輸署嘅討論文件。

沈豪傑其後就發文，指近日發現有不同政黨都爭相為項目領功，但依佢喺元朗區議會多年嘅記憶所及，當年第一個提出該建議嘅議員應該係時任區議會副主席王威信。又指該條支線有望疏導由錦田同新田往屯門嘅交通，以及紓緩博愛交匯處嘅擠塞情況，亦都係作為發展錦田房屋項目嘅交通改善措施而落實，並非單一工程。佢亦都強調由此可見，區議會有存在價值，甚至明言議員們唔需要強調自己「成功爭取」甚麼，而選民嘅眼光係雪亮嘅，並引用「功成不必在我，成功必然有我。」之不過，佢咁講自然惹來外界猜測，係咪代表緊批評政黨，又或者某個議員？

呢個時候，沈豪傑都係網上解畫，指大家都有份爭取，唔使分你我先後，仲話自己中文水平有限，希望大家唔好誤會。而主角之一嘅王威信亦喺網上發文，指佢2017年喺區議會提出交匯處設「屯天獨立線」，亦有向運輸署署長等等直接反映爭取，形容項目落成雖然有點慢，但遲到總好過冇到。