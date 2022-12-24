加拿大海運天花板物料藏大麻花　海關檢6000萬元貨拘兩男

海關早前透過風險評估及資料分析，揀選抽驗一個來自加拿大的海運拼裝貨櫃，當中報稱載有6批不同種類貨物，其中一批為天花板物料。根據資料顯示，該批貨物的收件地址為一間海味店，入口貨物的性質顯然與業務並不相符，而加拿大亦是其中一個大麻合法化的國家，基於上述原因，關員決定扣查貨物作進一步檢查。

海關港口及海域科署理高級督察蘇嘉恩表示，12月9日，關員在葵涌海關大樓檢驗該個貨櫃，發現內裏共有40箱貨物，透過X光影像，可見貨物的中間位置被掏空，並且藏有可疑物品。關員再打開貨物的紙箱包裝，見到貨物表面被2層塑膠物料覆蓋掩飾，繼而從被挖空的空間搜出15包經真空包裝的草木植物，經由快速毒品測試，查出該些植物是懷疑大麻花，其重量合計約348公斤，總市值高達6,000萬港元。

不法分子將懷疑大麻花混入拼裝貨櫃，並且分散放置於櫃內不同位置，企圖暪天過海，增加海關的執法難度。海關毒品調查科隨即接手調查，至昨日(23日)進行監控遞送行動，期間拘捕兩名32歲和34歲的無業漢，分別屬貨物收件人及同黨。

海關毒品調查科指揮官梁國威指，案中毒販盜用兩間公司的身份作貨物報稱的收件人，藉此擾亂海關的風險評估，海關洞悉奸計後，按兵不動放行貨物，希望尋獲真正的收件者。惟毒販行事小心謹慎，其後將貨物存放在物流倉庫2星期，務求減低收貨被捕的風險，直至判斷安全後，才心存僥倖安排物流派貨，過程中亦採用了3個不同的收件地址，嘗試用迂迴方法避人耳目。初步調查所得，其中一間被盜用身份的公司地址，正是毒販最終的收件之處，估計他們租用同一工廈的同層單位，闢作毒品儲存中心。藉由今次行動，海關相信已成功搗破該個毒倉，搗截該批毒品在聖誕新年長假期流入市場。