續破兩萬今增21362確診　31個月大確診女童情況危殆留醫屯院

本港新冠疫情疑升溫，今日(24日)確診個案再破2萬大關，連續第2天創近月單日新高。衞生署衞生防護中心公布，今增21,362宗確診個案，包括20,460宗本地個案，以及902宗輸入個案。另外新增39宗新冠確診病人離世個案，第5波截至目前累計11,199名新冠死者。

醫院管理局表示，截至昨日(23日)，共有3名危殆確診兒童病人在公立醫院留醫，當局今日接獲屯門醫院一名31個月大女童情況危殆，及威爾斯親王醫院一名15個月大男童情況嚴重。

變種株方面，截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案；本地個案中累計發現154宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、12宗BF.7及185宗BQ.1.1本地亞系個案。

院舍方面，新增46間院舍出現個案；涉及35間安老院舍及11間殘疾院舍，共有67名院友及8名職員染疫。由於學校聖誕長假開始，昨日無呈報確診個人。