雙賊破門爆竊旺角相機舖　2分鐘內狂掃古董鏡頭等逾120萬元貨

為攝影發燒友至愛、位於旺角山東街47號的星際城市發生爆竊案！今晨(24日)7時許，上址一間相機店的玻璃門被發現遭人砸爛，有商場人員立即通知該店老闆，後者驚悉店舖受破壞後，立即安排職員趕返店舖查看，赫見店內陳設「亂晒龍」，遍地玻璃碎片，並有大批貨品不翼而飛，放置「鎮店」貴價商品的飾櫃更被一掃而空，相信盡入賊囊，無奈報警處理。

警方接報到場，經職員點算後，證實損失28支鏡頭和2個相機機身，貨物總值逾120萬港元。警員翻查店內的閉路電視片段，當中攝下2名戴漁夫帽男賊的犯案過程，他們用鐵錘破門而入，即使觸動防盜警鐘亦「無畏無懼」，手法熟練地掃走店內貨物，相信早有目標及行事計劃，不足2分鐘便「滿載而歸」。警方將案件列作「爆竊」處理，交由旺角警區刑事調查隊跟進，正追緝在逃人士歸案。

爆竊案發生後，店方整理出損失貨物序號，並在社交網站公開相關資料，呼籲攝影發燒友和同行多加留意，若然有可疑人士兜售相關器材，應盡快與店舖或警方聯絡。店舖職員李先生對商場發生爆竊案感到愕然，他指店舖開業4、5年，今次是首次遭遇相關事件。他補充，最貴的失竊貨物是一支在60年代生產、價值逾40萬港元的二手古董鏡頭，由於它以天然石製造、需要人手打磨，製作過程複雜，全球生產量大約只有1,800支，「物以稀為貴」，本港亦有不少收藏家追捧。