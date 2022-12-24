政Whats噏：目睹社區變化　鄧飛藏地圖待5年後檢視

滄海桑田，社區面貌嘅改變可以十分巨大。議員鄧飛今日(24日)出席一個活動嘅啟動禮，期間佢需要將一個自己心目中嘅寄望，投入一個象徵種子嘅塑膠樽裏面，然後再將塑膠樽插入牆中，象徵把希望嘅種子種落去，等待5年之後再檢視。而鄧飛放入樽內嘅寄望，究竟係乜嘢呢？

答案開估，原來係將軍澳嘅地圖。鄧飛話希望5年之後攞返張地圖出嚟，可以對比一下將軍澳社區到底有何變化。鄧飛雖然唔係區內居民，但由於佢所任教嘅學校位於將軍澳，十多年來目睹社區嘅變化，都可以話物換星移幾度秋。譬如過往區內樓宇以住宅同商場為主，依家就開始冒起一啲特色商店；交通方面以前只得一條隧道通往東九龍，最近變咗兩條之外，仲多咗條跨灣大橋添；至於昔日堆填區所傳出嘅腐臭味，亦早已煙雲消散。

講起鄧飛心目中未來嘅將軍澳面貌，佢期望多啲綠化地帶同休憩場所。佢又指廣義而言，因將軍澳屬於西貢區，因此連帶西貢嘅發展亦不容忽視，尤其是當中嘅抗日史迹同原居民文化，同新界其他地區有別，唔止係食海鮮咁簡單㗎。