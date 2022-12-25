搭開篷巴士暢遊尖沙咀　基層家庭嘗聖誕燈飾樂盈盈

今天是聖誕節，不少市民都會扶老攜幼外出消費，兼感受聖誕氣氛。但新冠肺炎疫情下各種防疫措施嚴重打擊經濟，基層生計最受影響，貧困家庭父母為口奔馳，未必有閒情帶子女出外過聖誕。非政府組織與城巴新巴合作，在本月16日邀請屯門區基層家庭乘搭坐開篷巴士遊覽尖沙咀欣賞聖誕燈飾，搶在聖誕節正日到來前先飲「頭啖湯」，攝下醉人美景。

活動舉行當日適逢天雨，加上氣溫驟降，但仍無損約60名參加者的熱切心情。當巴士駛近尖沙咀掛滿聖誕燈飾的位置時，車上的「大人細路」都嘆為觀止，大家都對美麗的燈飾讚不絕口。由於開篷巴士沒有車頂，參加者坐在巴士上層可以近距離和無阻擋欣賞到設計成雪花狀的燈飾，眾人紛紛舉起手機自拍，留下「花非花，霧非霧」，仿似世外桃源般的最美一刻。

本身是「巴士迷」的小童耀熙表示十分興奮，並稱此次是他首次乘坐開篷巴士，雖然身在香江，但有一種到訪外地的感覺，周遭充滿濃厚的聖誕氣氛。雖然天公不造美，但他寒風細雨沒有影響其心情，仍然享受坐開篷巴士的氣氛，每當巴士轉彎時，他都覺得像過山車，十分爽快。主辦單位香港基督教女青年會賽馬會屯門綜合社會服務處單位主任(行政)顧嘉慧表示，冀活動能使小童感受聖誕氣氛，對家庭亦是難忘的體驗。她亦希望透過此次活動令更多人明白，社會上仍有不少機構充滿關懷之心，亦希望活動參加者更了解香港這個美麗的地方。