少鹽有助身體補鈣　控鹽6方法減患高血壓

不少人都知道攝取過量的鹽會增加患高血壓的風險，但未必具體了解攝取過量鹽對鈣質攝取的影響。事實上，少吃鹽對身體起到了「補鈣」的作用。世界衞生組織建議，每人每日攝取鹽量以少於5克為佳。但香港人長期以來用鹽多，攝取過多鹽會加重腎臟代謝和心臟的負擔，引起患高血壓的風險，有效控鹽則有6大方法。

第一，可以利用食物本身鮮味來提升味覺質素。利用某些蔬菜本身的強烈味道和味道清淡的食物一起烹煮提升味道，例如番茄炒蛋等。第二，以白米或豆類來限鹽。第三，魚類可以清蒸或少油煎。此外，炒菜時最後才放鹽，不要在炒菜過程中放鹽，待上碟時才放上鹽，這樣鹽分均勻散在表面，而不會滲入菜中，以減少用鹽量。

而且，湯不落鹽。喝湯是為了品嘗湯的鮮味而不是鹹味，所以盡量不放鹽。利用蘑菇、冬菇、木耳、海帶、番茄、洋葱、木瓜及蘋果等提升鮮味的煲湯材料，味道也很好。最後注意，提防加工食品！還要小心提防暗含食鹽的「隱形殺手」，例如火煺、香腸等含高鹽量的熟食。選擇調味醬時，例如番茄醬、即用蒜蓉等，必須看清楚樽外的營養標籤，注意鈉的含量。