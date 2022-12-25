兩湯水搽潤膚露　助紓緩秋冬皮膚瘙癢

隨着氣溫下降，空氣變得乾燥，不少人都受皮膚瘙癢問題困擾。基督教聯合那打素社康服務更指出，如果本身體內陰血不足的人，更容易出現在晚上皮膚瘙癢加重的情況。機構建議，氣血不足者可用烏雞四物湯來改善情況；而對陰虛人士，可用沙參玉竹瘦肉湯。此外，市民應適當在沐浴後塗抹潤膚露，保護皮膚表面的油水平衡，以紓緩瘙癢問題。

有中醫解釋，到了秋冬季節，外界的濕氣減少，陽氣開始收斂，陽氣下地下肅降，下沉，人體內在的陽氣開始順應四時而由表入裏潛藏，肌膚需要血的濡養，陽氣的溫煦，因此，人的皮膚就開始變得乾燥，容易出現皮膚瘙癢問題。

機構介紹烏雞四物湯的材料和做法，材料方面，先準備烏雞肉500克、當歸9克、川芎9克、熟地9克、白芍9克、紅棗9克和枸杞6克。做法是將烏雞肉洗淨切塊，焯水備用；將其餘材料洗淨，鍋中放入烏雞肉及所有藥材，加清水適量，大火煮開15分鐘後轉小火煲1.5小時，最後調味即可。至於沙參玉竹瘦肉湯的做法，材料為500克瘦肉、15克沙參、15克玉竹、15克無花果、15克百合和50克雪梨。之後將瘦肉洗淨切塊，焯水備用；雪梨洗淨去芯，切塊備用；將其餘材料洗淨，鍋中放入瘦肉及雪梨，加清水適量，大火煮開15分鐘後轉小火煲1.5小時，最後調味。