東方日報A1：疫禁折磨三年　新春前通關　團聚經商笑開顏

行政長官李家超完成首次述職，昨日公布中央已同意逐步、有序地全面通關，港府將成立通關事務協調組，由15個政策局共同負責、政務司司長陳國基帶領，推動通關工作，目標與國家衞健委、港澳辦、廣東省及深圳市政府等機關取得共識，再將通關方案報請中央審批，目標是明年1月中落實。多名議員表示通關消息振奮人心，便利港人團聚及經商，惟促請當局必須做好充足準備，包括交通、醫療等方面，避免出現混亂。

李家超昨日結束述職行程，下午由北京返抵香港。他在香港機場宣布，通關「可以實現了」！ 同時宣布政府將即時成立「通關事務協調小組」，成員包括整個政府15個政策局，並由政務司司長帶領，跟內地單位溝通協調，全面推動通關工作。他隨後會返回政府總部主持高層會議，商討需要推展的工作。而協調組會一一處理好其他細節，每個環節都會充分與廣東深圳溝通好，做出預案再報請中央審批。

當局預料，通關初期需求會相當大，市民想盡早過關與親友團聚、招商、公務及旅遊，重申要避免混亂、安全有序，包括要考慮每日通關人數及通關口岸；亦要兼顧兩地疫情變化及風險管理，制訂方案，在盡量滿足需求及安全有序下取得最有利平衡。而口岸已停止正常運作多年，在運力方面及其他方面配合都要部署好，所以「逐步有序」對整個安排是最好。當局指重要考慮元素包括要處理人數問題，過關排隊等過程要順暢，任何混亂都會出現不想見到的後果，所以要充分評估風險及作好準備。至於通關的具體日子及要求，李自稱是「心急嘅人」，希望恢復到疫前狀況，但細節如何，需要兩地討論。

旅遊界議員姚柏良指業界非常期待，但通關必須要交通先行，由於兩地的跨境海陸客運停擺近3年，企業要重新招聘人手，維修長期閒置的車船，處理續牌驗收等行政安排。另外，姚指通關前要處理港澳通行證旅遊簽注仍未復辦，旅客仍未能直接經香港機場北向轉機等問題，要求政府設立復業基金，支援整個旅遊產業鏈在復業上的困難，從而盡快恢復運力和接待能力。

議員梁熙則希望當局可把握時間，爭取在農曆新年前讓港人回內地與親友團聚，以共度佳節，而香港與內地逐步有序恢復通關，人員往來無可避免增加了傳播的風險，梁建議當局做好醫療設備、藥物及人員的備案，有需要時私家醫院應盡早支援。議員黃國指通關是市民期待已久的大事，疫情3年市民飽受分隔之苦，在農曆新年前恢復通關，期望特區政府做好有序通關工作，避免出現混亂。

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