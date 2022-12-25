18區煤氣設施變身畫框　展示童趣畫作成打卡熱點

聖誕新年選擇留港不外遊的市民，生活未必沉悶，只需細心觀察社區便可發現有一點點不同，一點點趣味。近日，分布在全港18個社區的煤氣設施擺脫古板的外觀，齊齊換上新裝，繪上由本港幼童特意創作的畫作，宣揚綠色文化之餘，亦令設施搖身一變成為「打卡」熱點，為社區增添童趣及藝術氣氛。

煤氣公司早前舉辦「童心燃亮綠色城市」繪畫比賽藉學生的創意加強大眾對環保概念的認識。該比賽分幼稚園3年級至小學3年級的，以及小學4至6年級的高級組，共有接近5,000名學生報名，並收到逾1,300幅作品，反應熱烈。經評審嚴謹評核後，選出各組別的冠、亞、季軍及30名優異獎。

全港18區各有1個煤氣設施已換上新裝，當中17個設施繪上上述比賽的得獎畫作。初級組冠軍文信一的作品，展示於觀塘錦泰樓，作品概念是環保的綠色城市，鼓勵大眾多乘搭公共交通工具，使用單車代步，不但減少碳排放，也可鍛煉身體。高級組冠軍王顥霏的作品則展示於東涌文東路海堤灣畔，該作品描繪了低污染、高科技綠色城市的面貌，包括用環保材料而建造的大廈、零排放的水陸空三棲交通工具等。除了訛17個設施外，位於油尖旺區的煤氣設施則由本地插畫師徐羨曾負責美化，以太陽能板為梯級，寓意不斷進步。