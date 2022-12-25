「公路炸彈」緊貼前車　撼工程車收場　網民 : 祝你聖誕快樂

有網民上載一條驚險的車Cam短片，事發現場為元朗公路近新界西北廢物轉運站，顯示時間在平安夜(24日)10時31分，片長約54秒並分為兩段，片段開始見一輛載有2人的深色私家車沿公路中線行駛，其後因前方有車輛，故加速切向快線，期間前方有另一車在行駛，司機亮高燈示意前車司機讓路，並緊貼其車尾，距離僅約半米險釀車禍。當前車駛前一段距離後，深色私家車再度加速追尾，司機見前車未有轉入中線，在未有打指揮燈的情況下加速連越兩線駛入慢線繼而駛走，被追尾私家車前後車Cam拍下驚險一刻。

相隔約6分鐘後，被追尾私家車發現深色私家車在公路快線撞及一輛工程車停下，並有多輛警車駛至現場停下處理意外，片段亦告終結。

有網民睇片後回應事件，「無啦啦周街推人，差小小（少少）俾（畀）你撞到，最後快線自炒路障車，祝你聖誕快樂呀真係」、「趕住擔櫈仔，投胎咁款」、「對付後推，其中一個方法就係唔理佢加埋放油門，激死佢之餘佢又你得話你dup break」、「睇佢第一下衝埋黎然後dup到自己應一應就知條友無術」。