脂肪糖鈉或過高　看營養標籤慎選餅乾醫肚

不少人喜歡以餅乾作茶點，但餅乾的總脂肪、糖分和鈉含量往往會被忽視，而成為健康陷阱。基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部建議，市民可留意營養標籤及營養成分表，比較上述三種營養素的含量，避免高脂肪、高糖、高鈉；若有標示膳食纖維量，更建議選擇較高纖的一款。另外，由於餅乾是屬於碳水化合物類食物，也可考慮為餅乾加上不同配搭，令小食變得更均衡、更健康。

該機構表示，不少人會以為應看熱量，即卡路里，以為愈低卡路里就愈好，但因為熱量可以由健康或不健康的營養素中吸收，單憑熱量分析會欠全面。故要比較總脂肪、糖分和鈉含量，應盡量減少不必要的攝取。低油、低鹽、低糖的餅乾最為理想，但很難兩全其美，因此要平衡營養需要。例如注重體重人士，應盡量選擇較低脂的餅乾，避免選擇酥皮餅乾、牛油曲奇、芝士夾心餅等較高脂肪的餅乾類；亦要避免由較高飽和或反式脂肪的油類所製造的餅乾，例如牛油、豬油、椰子油、棕櫚油、氫化植物油等，均會令血液壞膽固醇上升。

糖尿病人更須注意糖分及碳水化合物攝取，以便控制血糖。例如每100克餅乾含有30克糖，而每食用分量為3塊(30克)，進食一份就已攝取9克糖，相等於近兩茶匙糖。此外，市面上的餅乾都有較高鹽分，機構建議應盡量選擇較低鹽分的餅乾。過量攝取鹽分會增加口渴感及脫水風險，需額外補充水分以增加小便排走過多鹽分。