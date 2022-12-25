平安夜通宵狂歡垃圾滿地　觀塘海濱成重災區

佳節過後垃圾滿地，防疫放寬公德欠奉！昨晚(24日)是疫情爆發以來最熱鬧的平安夜，港鐵恢復通宵行駛，不少積壓已久的市民徹夜狂歡，全港多個熱門地點都人頭湧湧，有如時光倒流4年前。不過，熱鬧背後卻凸顯了部分人的公民質素差劣，東網記者今日(25日)清晨到觀塘海濱花園的海濱長廊看台視察，驚見整個長廊滿目瘡痍，除了垃圾桶被塞爆外，無論地板或長椅上都放滿了市民狂歡過後的酒樽、膠袋，甚至撲克牌。

沿海而建的觀塘海濱花園昨夜成為市民出外歡度平安夜的熱門地點之一，市民狂歡至清晨才陸續散去，東網記者晨光熹微之時到現場視察，發現這條長廊遺下的垃圾舉目皆是，延綿百米。大部分垃圾桶不勝負荷，容量飽和後有人將垃圾放在上面或擺放旁邊，而最離譜的是不少人連將垃圾集中放置一旁亦不做，狂歡過後就將飲用的啤酒罐拋在地上，又有大量盛載食物的膠袋棄置地上，任由清風吹拂，除弄污公園外，亦有可能令海洋遭殃。有人飲啤酒和玩撲克牌，或因飲飽喝醉的關係，不但留下大量啤酒罐及薯片包裝袋，用作玩樂的撲克牌亦散落一地，有違公德的行為令人側目。

市民狂歡，清潔工人卻默默工作。清晨大約6時30分，大部分人酣然入夢，一名年邁的清潔工已到場清理垃圾，他指每段路都有專人清潔，而眼前的海濱長廊看台的垃圾最多，他坦言近年因嚴格防疫措施下歡度佳節的人不多，而今年垃圾比去年多，估計與放寬了防疫措施有關。