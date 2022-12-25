發展局義工隊節日送暖　為長者學童提供家居維修及傳授知識

今天(25日)是普世歡騰的聖誕節，社會上仍有不少人需要別人伸出援手，發展局及轄下部門組成的義工隊會趁公餘時間走入社區，將所長及知識幫助有需要的人士及社群，希望將這份精神及愛傳揚開去。發展局常任秘書長(工務)劉俊傑今日透過網誌表示，局方轄下各部門均有組織義工隊，在上月，建造業界成立了建造業義工隊幫助有需要人士及家庭，工務部門的義工隊亦參與其中，為各區有需要人士維修家居，日前亦帶領義工隊為獨居長者維修單位，屬建築署職員的巫燕玲表示，每年冬季，都會為長者維修家居，認為能夠幫助社會上有需要的人士，感到無比滿足和快樂。

除建築署外，發展局轄下多個部門義工隊也成立超過20年，例如渠務署、水務署及機電工程署等，他們的服務對象包括長者、視障人士、年輕人及學童等，服務範疇多元化，如探訪活動、清潔海灘、功課輔導及送贈小禮物等。渠務署高級工程師潘詠芝表示，義工隊最近為基層及南亞裔小朋友舉辦「小小工程師STEM工作坊」，向他們介紹部門的工作，從而培養他們對相關知識的興趣。渠務署近日亦獲得「香港義工獎」。

此外，土木工程拓展署、水務署和渠務署不時舉行跨部門義工服務。近日，他們趁疫情放緩到西環邨探訪獨居長者，跟長者面對面「傾吓計」，雙方互動及學習新事物，助人之餘，亦令她們認識志同道合的義工朋友。規劃署的義工早前亦探訪深水埗元州邨的老人家，大家面對面溝通，令義工有更多機會接觸社區，了解市民需要。機電工程署義工趁天氣轉冷，親手編織頸巾後，送予超過230條頸巾予基層長者及其他有需要人士。