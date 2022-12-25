2男女酒店房間製造偽鈔　涉5宗行使偽鈔案款額逾萬元

元朗青山公路一間便利店於上月16日收到兩張面值500港元的偽鈔，兩張偽鈔的編號一樣，材質有別於真鈔，職員遂報警求助。警方展開調查及翻查大量的「天眼」片段後，鎖定兩名目標人物及住址。昨日(24日)元朗警區重案組探員突擊搜查油麻地區一酒店房間，搗破一個家庭式的偽鈔製造工場，檢獲9張懷疑偽製1,000港元紙幣、一部打印機、一批電子儀器、不同材質的A4紙、閃粉、剪裁工具及文具等。另外，警方12張屬於他人身份證及1張假身份證。行動中，警方以「行使及製造偽製紙幣」、「管有他人身份證」、「管有偽造身份證」等罪名拘捕一名33歲男子及一名29歲女子。二人報稱無業，現正仍被警方扣留調查，警方仍在調查案件，不排除稍後會有更多人被捕。

警方進一步調查，發現涉案男女曾在11月2日至12月19日，分別在新界區及九龍區5宗行使偽鈔案件，受害人包括的士司機、便利店職員及按摩店職員，總額達17,500萬港元。警方指被搗破的偽鈔製造工場設備簡陋，主要以電腦及打印機製造偽鈔，質素差劣，沒有防偽特徵，市民不難分辨，警方相信沒有大量偽鈔流入市面。警方估計不法分子會趁黃昏、燈光昏暗的環境及交易倉卒時候，行使偽鈔，同時會與真鈔混合使用。