政Whats噏：「廿蚊張」有新花名　自稱：「陽過」

仲記得喺商議最低工資水平嘅初期，身兼飲食界議員嘅張宇人(Tommy) 建議訂喺20港元以下，隨即被揶為「廿蚊張」。呢個花名都嗌咗12年有多，近日佢又多咗個花名喎。大家估下叫乜？畀個貼士喇！係網上爆紅嘅潮語。

今日(25日)係聖誕節，Tommy拍咗段片放上社交平台。一開波，Tommy就話今日有第二個名見大家。第二個名？係「陽過」，一聽就明喇！當然唔係講《神鵰俠侶》嘅「楊過」，係確診新冠病毒呀！原來佢已經打咗4針疫苗嘞！真搞笑。眾所周知，佢早前中招。佢話由於已經變咗「藍碼」，即係已康復出關，疫苗通行證由紅轉藍，所以佢先可以返辦公室拍呢段片同大家講聲聖誕快樂。

政府唧牙膏式放寬社交距離措施，Tommy話飲食界收到一份冬至禮拜，就係放寬宴會唔設人數限制，又話政府尋日(24日)話明年1月中前有序全面通關，對業界同市民係一份聖誕禮物。Tommy仲爆月中有次喺一個活動上遇到特首，特首問Tommy若果爭取到通關，佢帶隊去內地，問Tommy去唔去？Tommy即刻答話執唔切行理去跟住去。幾時成行？大家拭目待。