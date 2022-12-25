調查指疫下中港分隔單親家庭收入減　近9成母逾3成子女三餐不繼

社區組織協會一項調查發現，新冠疫情嚴重影響內地與本港分隔的單親家庭生活，在收入不穩下，有近9成單親母親及超過3成的子女面對三餐不繼的情況，其中有49.1%指教會或志願團體的生活資助有縮減情況。84.2%母親在生病的時候有無看醫生，子女則佔43.9%。另外，66.7%子女試過沒有錢交學費或學習費或校服等基本學校要求的費用，93%子女自己因家庭經濟狀況而無法參加任何課外活動或課外補習等。

機構估計，目前本港約有過千名港人未成年子女，需要靠內地父或母親以探親證來港照顧，惟在疫情影響及單程證政策多年來未有單親名額的情況下，目前情況已伸延影響到兩地分隔單親家庭的經濟、就業及學習等問題，要求政府正視問題。

機構向當局提出建議，包括允許有關家庭可在港續證，期望入境處在疫情後繼續為兩地分隔單親的雙程證續期，並加速以酌情權批准單親母親以單程證來港照顧子女。此外，機構期望政府將補充勞工計劃資訊和申請途徑公開和透明化，並允許居港雙程證人士可在港申請及接受培訓，以改善經濟收入。