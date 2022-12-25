通關後本港紓緩藥物或更搶手　藥劑師建議要求藥廠提升生產力

內地自放寬防疫後疫情反彈，連日出現爭相購買連花清瘟的熱潮，早前香港亦有人搶購必理痛寄回內地。另外，港府表示中央已同意逐步有序全面通關，有望於下月中前落實。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今(25日)表示，現時的紓緩藥物在內地搶手，包括連花清瘟膠囊和撲熱息痛，擔心內地居民來港買藥，而本港相關藥物供應緊張，會再增加社區市場需求；屆時市民未能購藥，或轉至急症室或普通科門診求醫，加重公營醫療系統負擔。

崔俊明表示，本地有藥廠生產紓緩藥物，建議當局要求廠家增加生產力；同時跟內地藥廠討論，研究供應小部分藥物予本港，減低本港需求壓力。他又提到，為確保本港未來供應穩定，現時本港公營醫療機構應擴大採購任何內地生產的藥物；市民家中若已有足夠紓緩或慢性病藥物存貨，應向醫生提出領取少一點藥物數量。

不過，對於限購藥物，他認為措施不可取，更有機會引起社區恐慌，令市民誤會本港缺乏藥物而再搶購，也可能一出現發燒或感冒症狀，便走到急症室求診。