的士業下月擬申請加價　新建議市區的士起錶加5元

年尾加風吹不斷，今年7月起加價的的士業界再密謀加價。有別於業界上月建議市區的士起錶加6元，並分2年實施，即每年加3元。的士團體最新建議市區的士起錶加5元，新界的士加4.5元，及後每次跳錶劃一加2毫。團體指，將於明年農曆新年前向運輸署遞交加價申請，重申近年的士成本大增，加價是「追滯後」，追回上次調整差幅。

香港的士商會主席黃保強透露，是次加價申請由的士商會、的總、推動的士發展聯會等25個團體表決提出。若建議獲批，市區的士起錶價將由27元增至32元，之後每次跳錶加2毫；新界的士起錶則由23.5元增至28元，加幅4.5元，之後跳錶都一樣加2毫。他表示，持續3年的疫情導致的士客量下滑，而的士營運成本亦不斷增加，包括燃料開支、保險及維修費用等。加價能幫補司機收入，更平衡車主開支。

的士上次申請加價是2018年9月，落旗收費原本建議加6至7元，當局最終批准但加幅減半，今年7月17日起劃一加3元，市區的士起錶27元，短、長途跳錶收費為每次1.9及1.3元；新界的士起別為23.5元，短、長途跳錶收費為1.7及1.3元；大嶼山的士則22元起跳，每次跳錶收費為1.7及1.5元。