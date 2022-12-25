今增21255宗確診　輸入佔964宗　另多50患者逝世

本港新冠疫情升溫，確診個案連續3日破2萬宗的水平。衞生署衞生防護中心公布，今日(25日)本港新增21,255宗確診個案，包括20,291宗本地個案，以及964宗輸入個案。另外，多50新冠患者死亡，追平上周三(21日)的記錄。死者為24男26女，年齡介乎39歲至98歲，當中19名死者來自院舍；另有4名死者已打4針。第5波截至目前累計11,249名新冠死者。

變種株方面，截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現154宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、12宗BF.7及185宗BQ.1.1亞系個案。

院舍方面，共新增32宗院舍呈報個案；涉及19宗安老院舍及13宗殘疾院舍個案，共有63名院友及7名職員染疫。學校方面，因為今日為假期，沒有新增呈報個案，也沒有學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。