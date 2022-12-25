疑難應付大量確診　當局籲剛感染者若無需要　不應接受核酸檢測

澳門早前跟隨內地放寬防疫措施。當地新冠病毒感染應變協調中心今(25日)表示，確診市民康復後一段時間，即短約1至2周、長約3至4周內，由於其核酸檢測經常驗出病毒，因此社區中有確診者或曾中招者，混樣檢測的染疫結果較高，市民若因離境等原因急切需得核酸結果，建議接受單樣檢測；若剛感染的居民，如是通關等非特殊需要，建議不要接受核酸檢測。

感染應變協調中心又指，以往確診者在解除隔離90日內只可進行核酸「單樣檢測」的要求，今起將會取消。除經「混管」確診的人士要兩天內進行「單樣檢測」外，不再對其他人接受「混樣檢測」作限制。至於單日新增個案方面，昨(24日)新增49名確診患者入住衛生局的隔離治療設施；另有2人因新冠而離世，分別為1男1女，年齡為75及77歲，當中1人已打2針，1人無接種疫苗。

另外，澳門自放寬疫情後，一直出現多宗確診個案，醫療系統備受壓力。行政長官賀一誠今午在社會文化司司長歐陽瑜、衛生局局長羅奕龍等官員陪同下，到山頂醫院視察，在急診外了解急診運作、藥物及人手等安排。他重申，現時為關鍵時刻，提醒前線醫護保重身體，疫情高峰期後，一切將回復正常。