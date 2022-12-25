事務協調組首開會　擬盡快訂通關方案　達共識將交中央審批

新冠肺炎疫情已爆發將近3年，各界均關注本港與內地通關的消息及進展。為雙軌推進「通關」籌備工作，港府成立「通關事務協調組」並於今午召開首次會議。協調組又表示正全面推展相關工作，盡快與中央相關部委及廣東省和深圳市政府達成共識，力爭明年1月中前落實「通關」方案。

協調組由政務司司長擔任組長，成員涵蓋全部15個政策局。今日會議中就口岸運作、交通配套、風險管理等不同環節，商討並協調所需準備工作。另指不論是為探親團聚，還是商務、公務、旅遊等活動，港府明白社會各界對「通關」的殷切期盼。協調組正爭分奪秒，雙軌並行推進「通關」籌備工作。政務司又表示，已與中央、廣東省和深圳市相關單位聯繫，盡快擬訂出一套穩妥的「通關」方案，達成共識後隨即提交中央審批，又強調會抓緊溝通協調，確保「通關」方案盡快得以制訂、經中央審批後在明年1月中之前落實。

另外，港鐵表示歡迎通關，也已作好準備，全力配合政府恢復通關的安排。港鐵行政總裁金澤培指出，期待羅湖、落馬洲站，以及高鐵西九站可恢復服務。相關團隊已為通關做好準備、制定方案，確保鐵路服務逐步、有序、全面連繫兩地。