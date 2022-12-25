累計逾2.3萬感染者就診　當局將再增設2間社區門診

澳門新冠疫情反彈，當局指確診個案踏入高峰期，每日均有大量市民赴社區門診。為有效分流不同程度的感染者，當局實行四級分流，包括居家隔離治療、前往社區門診、前往社區治療中心，或到仁伯爵綜合醫院急症。當地政府今(25日)公布，當中社區門診由本月12日運作至今，已為超過2.3萬名低治療需求患者提供門診服務，另將於明日(26日)再增設2間社區門診。

新冠病毒感染應變協調中心表示，由12月12日運作至今，社區門診站點由3個增加至15個，每天運作時間由早上10時至下午7時，分布在澳門半島、氹仔、路環區。近日到社區門診就診的居民，對比數天前最高峰約有3,800人，近兩天就診人數已有回落迹象。中心將根據疫情的發展，繼續按規劃增設門診數量或以其他的便利方式為居民提供服務。

另為進一步方便居民就診和平衡居民生活需求，應變協調中心將於明日增設蜆殼黑沙環油站後巷和南灣湖白帳篷社區門診。中心呼籲，被評估為「居家隔離治療」的輕症狀感染者，倘自覺症狀出現變化，可再次到預約平台進行自我評估，切勿濫用救護車，將緊急救護資源留給特別急需的居民使用。